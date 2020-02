Magazin für Saarlouis : Termine für XIV bis 2. März melden

Saarlouis Ende April erscheint eine neue Ausgabe des Saarlouiser Stadt-Magazins „Vierzehn-XIV“. Neben zahlreichen Berichten, Reportagen und Informationen über die Stadt Saarlouis enthält der Innenteil einen umfangreichen Terminkalender.

Hierzu teilt die Stadtverwaltung mit: „Termine können noch bis Montag, 2. März gemeldet werden.“ Das soll geschehen per E-Mail an presse@saarlouis.de oder per Post an Hauptamt und Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Großer Markt 1, 66740 Saarlouis. „Bitte geben Sie auch Veranstalter und Kontaktadressen an“, wünschen die Magazin-Macher.