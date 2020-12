Kontrollen sind geplant : Stadt geht gegen Heilig-Morgen-Veranstaltung „to go“ vor

Ein Bild, das in einer Pandemie kaum vorstellbar ist: Menschen stehen dicht an dicht, von Abstand keine Spur. So sah es sonst in Saarlouis am Heiligmorgen aus, wie unser Archivfoto zeigt. Wegen Corona werden die Straßen aber leer sein. Entsprechende Kontrollen hat die Kreisstadt angekündigt. Foto: seeber