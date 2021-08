Fünfjähriger wiederbelebt : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Badeunfall mit Kind in Saarlouis

Saarlouis Am Freitag ist in Saarlouis im Freibad beinahe ein Kind ertrunken. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Nach dem Badeunfall mit einem fünfjährigen Kind in Saarlouis am vergangenen Freitag hat die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse zum Hergang. Der kleine Junge war am Freitagabend gegen 18.15 Uhr entdeckt worden, als er leblos im Wasser des Freibades Sonnenbad Steinrausch trieb. Zum Glück ergriffen sofort sowohl der Bademeister als auch eine Ärztin, die privat das Bad besuchte, Erste-Hilfe-Maßnahmen. Sie konnten den Jungen stabilisieren, er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand darf die Polizei keine Auskunft geben.