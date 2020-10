Aktuelle Zahlen : Sprunghafter Corona-Anstieg im Kreis Saarlouis am Donnerstag

Mehr Verdoppelung der Corona-Infektionen an einem Tag Foto: dpa/Georg Hochmuth

Saarlouis Saarlouis (we) Wie der Kreis Saarlouis meldet, ist die Anzahl der infizierten Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis am Donnerstag um 53 auf 999 gestiegen. Die Verteilung der Erkrankungen auf die einzelnen Kommunen des Kreises ist laut Mitteilung noch in Arbeit. Die Anzahl der geheilten Fälle steigt um 23 auf 797. Die Inzidenz im Kreis Saarlouis liegt bei 82,85.