Reaktion auf CDU : SPD-Stadtverbandsvorsitzender verteidigt Rehlingers Runden Tisch

Saarlouis Als einen „Ausdruck von fortgeschrittener Ahnungslosigkeit“ hat der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Florian Schäfer die Äußerungen der CDU-Innenstadt zum Ergebnis des Runden Tischs des Einzelhandels von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger bezeichnet.

„Momentan ist der Stand doch so: Alles, was nicht vor Ort investiert wird, geht in den globalen Online-Handel. Natürlich ist die momentane Situation nicht gerecht – aber kein Cent von dem, was nicht in größeren Discountern ausgegeben wird, landet derzeit im Einzelhandel vor Ort“, findet Schäfer.