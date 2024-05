Saarlouis Ein Tag voller Spaß für die Kleinen

Beim Familienaktionstag auf dem Großen Markt in Saarlouis wurden am Dienstag jede Menge Spaß für Kinder geboten. Der alljährliche Tag für Kinder und Eltern bietet im Rahmen der Saarlouiser Woche ein buntes Bühnenprogramm, Vorführungen von Hilfsdiensten wie der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz oder den Maltesern, sowie Kreativaktionen an Ständen anderer sozialer Einrichtungen.