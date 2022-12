Sogar ein echtes Christkind ist dabei : Mehrere Geburten in Saarlouis an Weihnachten

Mehrere Geburten in Saarlouis an Weihnachten

Saarlouis An Heiligabend ist im DRK-Krankenhaus Saarlouis ein Baby auf die Walt gekommen. Und auch an den Weihnachtsfeiertagen gab es für mehrere Familien Nachwuchs.

In Saarlouis sind an Weihnachten sechs Kinder geboren worden, darunter auch ein Christkind. Wie das DRK-Krankenhaus in Saarlouis auf SZ-Anfrage mitteilt, erblickte am 24. Dezember gegen 12.47 Uhr die 3356 Gramm schwere Mia das Licht der Welt. Einen Tag später kamen im DRK-Krankenhaus zwei Kinder zur Welt. Zum einen der 3306 Gramm schwere Leano Dino gegen 6.33 Uhr und gegen 20.18 Uhr der 4028 Gramm schwere Samuel. Am Montag wurde gegen 9.54 Uhr die kleine Lina mit 3040 Gramm geboren, und gegen 14.43 Uhr folgt Jona, bei der Geburt 3444 Gramm schwer.