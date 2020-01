Silvesterbaby : Alexandar war das letzte Baby 2019

Das Silvester-Baby Alexandar Serafimov Tsarov mit Mama Vanya Tsarova und Papa Serafim Tsarov sowie Schwester Eleonora Tsarova. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Ein Junge in der Silvesternacht, ein Mädchen am Neujahrstag: So war der Jahreswechsel im Kreißsaal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Ein ungewöhnlich ruhiger Jahreswechsel war es in den beiden Saarlouiser Kreißsälen: Das Krankenhaus vom DRK Saarlouis hatte bis zum frühen Abend kein einziges Neujahrsbaby zu verzeichnen, hieß es aus dem Kreißsaal. Auch in der Silvesternacht machte sich nur der kleine Alexandar auf den Weg: Um 19.55 Uhr erblickte er bei einer spontanen Geburt das Licht der Welt. Noch recht verschlafen blinzelte er im Arm von Mama Vanya in das Jahr 2020.