Elfmeter-Tor in der vorletzten Minuten bringt Entscheidung Wenn der Aufstiegstraum jäh endet

Er ist der Mann für die wichtigen Tore bei der SG Scheiden-Mitlosheim: Spielertrainer Fabian Lion erzielte schon beim 1:0-Sieg im Relegations-Halbfinale gegen den 1. FC Reimsbach II das goldene Tor. Und auch am Mittwoch war es Lion, der seine Mannschaft mit einem verwandelten Handelfmeter in der 89. Minute in die Bezirksliga Merzig-Wadern schoss. Gegner der SG Scheiden-Mitlosheim im Entscheidungsspiel in Hüttersdorf war der SV Fraulautern II, der sein Halbfinale gegen den SV Eimersdorf mit 2:1 gewonnen hatte – sich im Finale Scheiden-Mitlosheim aber mit 0:1 beugen musste.