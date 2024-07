Nach Großeinsatz Leichenfund am Großen Markt in Saarlouis – Toter ist identifiziert

Demnach soll das Opfer, das leblos in dem Sparkassen-Gebäude am Großen Markt am Mittwochnachmittag entdeckt worden war, nicht umgebracht worden sein. „Ein Tötungsdelikt schließen wir aus“, sagt Jan Poß vom Landespolizeipräsidium in Saarbrücken auf SZ-Anfrage. Allerdings hat der Pressesprecher nach eigenen Angaben keine weiteren Informationen darüber, wie der Mann umgekommen ist. So stehe bislang sowohl ein Suizid als auch ein natürlicher Tod im Raum, sagte er.