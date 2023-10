Fraulautern Junge Autofahrerin verursacht schweren Unfall

Fraulautern · Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der B 51 in Höhe von Fraulautern ereignet: Nach Polizeiangaben kam gegen 9.25 Uhr eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Saarlouis mit ihrem Ford Fiesta – in Richtung Ensdorf fahrend – in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

13.10.2023, 12:00 Uhr

Eins schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der B 51 in Höhe Fraulautern am Donnerstagvormittag. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

Sie streifte dabei den entgegenkommenden Wagen mit Anhänger eines 31-jährigen aus Nalbach und stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Mini Countryman eines 73-jährigen Autofahrers aus Bous zusammen.