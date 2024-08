Superfinale läuft im Ersten Schule aus dem Saarland startet erfolgreich bei bekannter TV-Show

Insgesamt 16 Schulklassen treten aktuell in der Vorrunde der TV-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ in schulübergreifenden Challenge- und Quiz-Duellen gegeneinander an. Das teilt der der Kinderkanal von ARD und ZDF (KIKA) mit. Mit dabei bei der 20. Jubiläumsstaffel ist auch eine Schule aus dem Saarland, die Klasse 7 M1 des Robert-Schuman-Gymnasiums aus Saarlouis (wir berichteten).