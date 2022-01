Gedenktag am 27. Januar : Saarlouiser Schüler gedenken der Holocaust-Opfer

Die Schülerinnen und Schüler trugen Texte zu den Menschen vor, an die im Stadtgebiet von Saarlouis mit Stolpersteinen erinnert. Unser Foto zeigt drei Jugendliche der Klasse 9e des Max-Planck-Gymnasiums in der Weißkreuzstraße. Foto: Oliver Morguet

Saarlouis Am Holocaust-Gedenktag haben auch in Saarlouis mehrere Gruppen an die Schicksale jüdischer Bürgerinnen und Bürger in der Stadt erinnert. Mit dabei waren auch Schülerinnen und Schüler zweier Saarlouiser Gymnasien.