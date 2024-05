Saarlouis Jean-Luc Bannalec kommt nach Saarlouis

Wie in der Mitteilung der Stadt weiter erläutert, spricht er auf Einladung der Stadtbibliothek Saarlouis und der Buchhandlung Bock und Seip über seinen aktuellen Bretagne-Krimi „Bretonischer Ruhm“, seinen Kommissar Dupin und die Liebe zur Bretagne. Kommissar Dupins zwölfter Fall entführt in die Welt der Winzer, der vorzüglichen Weine und an den größten See der Bretagne, den Lac de Grand-Lieu. Kommissar Dupin und Claire verbringen ihre Flitterwochen an der Loire, im traumhaften Pays de Retz. Von Weingut zu Weingut, von einem kulinarischen Hochgenuss zum nächsten soll die Reise gehen. So zumindest der Plan, heißt es in der Einladung. Doch dann werde im Fortgang der Handlung ein bekannter Winzer ermordet, der Ex-Mann einer Freundin von Claire. Sie zählt auf Dupins Unterstützung. Oder ist sie am Ende in die Sache verwickelt?