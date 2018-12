später lesen Polizeibericht Körperverletzung mit Pfefferspray Teilen

Twittern







In einer Gaststätte in der Silberherzstraße in Saarlouis hatte ein 46-Jähriger aus Saarlouis in der Nacht zum Samstag zum Schlichten einer bevorstehenden Schlägerei Pfefferspray eingesetzt. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.