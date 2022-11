Fraulauterner Schütze erzielt Traum-Ergebnis : Ein absoluter Volltreffer

hannover/Fraulautern/Ensdorf Pistolenschütze Markus Blass sichert sich bei deutscher Meisterschaft drei Mal Gold.

Besser geht es einfach nicht: Markus Blass vom Schützenverein St. Hubertus Fraulautern hat bei den deutschen Meisterschaften im Auflageschießen mit dem Kleinkaliber-Gewehr und der Pistole in Hannover bei drei Starts drei Mal den Titel gewonnen. Auf der Anlage des Bundesstützpunktes Hannover lieferte Blass vor allem mit der Sportpistole eine perfekte Leistung ab. Hier traf er 300 von 300 möglichen Ringen und siegte in der Altersklasse Senioren I (51 bis 60 Jahren) souverän mit vier Ringen Vorsprung vor Goran Vlaski vom SV Nieder Erlenbach. Jeder einzelne Schuss von Blass traf in die Zehn – damit stellte der Saarländer einen neuen deutschen Rekord in dieser Disziplin auf.