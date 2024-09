Erfolge bis auf Bundesebene Schachclub Rochade zieht positive Saison-Bilanz

Die achtköpfige erste Mannschaft der Vereine mit Ming Sheng, Mansur Mukazhanov, Frank Engel, Julian Meyer, Ian Thiery, Jennifer Thiery, Joachim Zeitz und Amir Assaf schaffte in diesem Jahr den Aufstieg von der Verbandsliga in die Saarlandliga. Auch im Einzel war der 24-jährige Meyer erfolgreich. Er fing erst vor drei Jahren mit Schach an – und belegte in dieser Saison bereits Platz zwei im Pokal-Einzel. Die Rochade-Blitzqueens mit Runa Schröder, Gertrud Mayenborn, Christine Voss und Ruth Rusch nahmen als erste Frauen-Mannschaft an den Blitz-Mannschaftsmeisterschaften teil. Und auch die Ergebnisse der Jugend bei den Nachwuchs- und Schnellschach-Turnieren lassen für die neue Saison, die nach den Sommerferien startet, viel erwarten.