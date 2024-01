Schach Wenn ein Zehnjähriger alle matt setzt

Einen kurzen Moment hält er inne, überlegt – und zieht dann mit der Dame vor. Ming Sheng ist erst zehn Jahre alt – aber schon ein ausgewiesener Spezialist im Schach. Sein Papa Kuang erinnert sich noch genau an den 7. November 2019, als der Sohnemann zum ersten Mal mit dem Spiel in Berührung kam. In einer Spielesammlung, die Ming von seinem Hort-Lehrer mitbekommen hatte, war das „königliche Spiel“ enthalten. Kuang Sheng brachte seinem damals sechsjährigen Filius die Grundzüge bei, woraufhin Ming schnell eine ausgeprägte Leidenschaft für das Spiel mit den 64 Feldern entwickelte.