Sammler zeigen Schätze : Ausstellung von Briefmarken und Ansichtskarten im Theater am Ring

Saarlouis Zum 100. Geburtstag des Saargebietes öffnen die „Briefmarken- und Ansichtskartenfreunde Saarlouis und Umgebung" ihre Schatzkisten im Theater am Ring. Auch einen Sonderstempel gibt es vor Ort.

Am Samstag, 19. September und Sonntag 20. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentiert das Kulturamt Saarlouis, im Rahmen der 8. Saarlouiser Festungstage, in Kooperation mit dem Verein „Briefmarken- und Ansichtskartenfreunde Saarlouis und Umgebung" im Theater am Ring diese sehenswerte Ausstellung. Ministerpräsident Tobias Hans hat die Schirmherrschaft übernommen.

Die Ausstellung wird am Samstag um zehn Uhr eröffnet. Am Sonntag um zehn Uhr wird die Ausstellung mit dem „Tag der Briefmarke" eröffnet. Aus diesem Anlass ist ein Sonderpostamt der Deutschen Bundespost mit einem anlassbezogenem Sonderstempel vor Ort. Die Briefmarken- und Ansichtskartenfreunde Saarlouis bieten außerdem zwei Gedenkumschläge an, die dem „100. Geburtstag Saargebiet/ Saarland" und dem „Tag der Briefmarke" gewidmet sind. Zudem haben sich für die beiden Tage ein Briefmarken- und Ansichtskarten- sowie ein Münzhändler angesagt. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.