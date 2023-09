Handball Das Perspektivteam will raus aus dem Schatten-Dasein

„Wir benötigen für das ‚Ziel 2026‘ eine Stammmannschaft, die unabhängig von Spielern der ersten Mannschaft und der U 19 Siege feiern kann. Jugendspieler profitieren von der möglichen Spielpraxis und können sich so weiter für die 3. Liga empfehlen“, so die Idee des Vereins: „Die Mannschaft soll aber auch losgelöst eine Möglichkeit bieten, auf Saarlandliga-Niveau zu spielen, ohne dem Leistungsdruck der 3. Liga zu unterliegen. Perspektivisch soll auch der Aufstieg in die RPS-Oberliga wieder in den Fokus rücken.“