Backbuchvorstellung in Saarlouis Süße Sünden ohne Reue zum Probieren

Saarlouis · Sabine Ziegler backt leidenschaftlich gerne und hat im Oktober ihr erstes eigenes Backbuch, „Süße Sünden ohne Reue“, veröffentlicht. Dieses stellt die Saarlouiserin am Samstag, 11. März, von 11 bis 13 Uhr in der Buchhandlung Pieper in Saarlouis nun persönlich vor.

09.03.2023, 20:00 Uhr

Sabine Ziegler backt für ihr Leben gerne und hat ihr Backbuch „Süße Sünden ohne Reue“ veröffentlicht. Foto: Sven Neubert

Das Besondere an dem Backbuch: In diesem stehen 54 Rezepte, die man sowohl klassisch als auch vegan oder zuckerreduziert nachbacken kann.