Mehr als nur Emmes Mit den Rodener Tagen startet die Saarlouiser Woche

Info

Für Fahrzeuge gesperrt sind von Montag, 27. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, die Kirchenseite des Großen Marktes sowie von Samstag, 25. Mai, bis Montag, 3. Juni, die Postseite des Großen Marktes. Die Saarlouiser Innenstadt ist von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, gesperrt.

Kostenfreie Parkplätze gibt es nach Angaben der Stadt Saarlouis auf dem Mittelstreifen Luxemburger Ring, auf dem Mittelstreifen Kaiser-Friedrich-Ring, beim Schul- und Sportgelände in den Fliesen, an der Sporthalle am Stadtgarten in der St. Nazairer Allee und auf dem Parkplatz in der Lisdorfer Straße. Außerdem stehen mehrere bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung, unter anderem der Parkplatz von Pieper durchgängig, das Parkhaus von Pieper am Freitag, 31. Mai, von 6.30 bis 24 Uhr und am Samstag, 1. Juni, von 7 bis 24 Uhr.