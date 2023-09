Saarlouis Florian Schäfer geht ins OB-Rennen

Nach der bereits im Mai erfolgten Nominierung ging es nun um die basisdemokratische Aufstellung des Kandidaten für die am 9. Juni 2024 anstehende Wahl des Oberbürgermeisters von Saarlouis. Die im Theater am Ring versammelten über 200 Mitglieder und Gäste, unter ihnen auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und weitere Vertreter der Landesregierung, wurden vom Kreisvorsitzenden und Versammlungsleiter Patrik Lauer begrüßt. Ministerpräsidentin Rehlinger hob die Bedeutung der OB-Wahl für die Stadt und verschiedene landespolitische Vorhaben hervor, unter anderem für die Zukunft des Geländes auf dem Röderberg. Nach einer Vorstellung Schäfers durch seinen Freund Rudolf Lonsdorfer und einem Video folgte dessen Vorstellungsrede. Bevor Schäfer in die Politik ging, machte er Karriere bei der örtlichen Sparkasse und setzte sich zuletzt als Personalratsvorsitzender für die Interessen Hunderter Beschäftigter ein. Eine Reihe ehrenamtlicher Tätigkeiten, die Arbeit als Fraktionsvorsitzender und nicht zuletzt sein Landtagsmandat runden sein Engagement ab.