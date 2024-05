Nach Sanierung Saarlouiser Schiffsanleger warten auf die Gäste

Neuen Mut schöpfen und bereit sein für die nächsten Gäste, die nach dem Hochwasser zu Pfingsten hoffentlich bald wieder in Saarlouis per Schiff anlanden können: Die Anleger-Pontons präsentieren sich zu Maibeginn frisch saniert und wurden gemeinsam von Vertretern der Saarlouiser Verwaltung sowie der Stadtpolitik am Saarufer eröffnet. Bereits im November 2023 hat die Kreisstadt Saarlouis die Arbeiten zur Sanierung der städtischen Schiffsanlegestellen öffentlich ausgeschrieben, erläutert die Stadt in ihrer Mitteilung hierzu. Anfang Februar dieses Jahres wurde mit den Arbeiten begonnen und der erste Ponton mit einem Autokran aus der Saar gehoben.