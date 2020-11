Flächenmanagement : Saarlouiser OB Demmer: SVolt-Ansiedlung spricht für Erweiterung des Lisdorfer Berges

Saarlouis Mit der Ansiedlung des Batterieherstellers SVolt im Saarland rückt auch das Industriegebiet Lisdorfer Berg stärker in den Fokus. Das ruft besonders die Befürworter der Erweiterung auf den Plan.

Das Überherrner Werk wird in unmittelbarer Nähe zum Lisdorfer Berg entstehen. „Das beweist, dass es die richtige Entscheidung ist, auch in Zukunft auf den Lisdorfer Berg zu setzen und das Industriegebiet moderat um einen dritten Bauabschnitt zu erweitern“, erklärte am Wochenende der Saarlouiser OB Peter Demmer (SPD). „Mit den Industrieflächen, die dort entstehen können, schaffen wir die Möglichkeit, den Strukturwandel an der Saar aktiv zu gestalten und Entwicklungsflächen für einen hochwertigen Branchenmix bereitzustellen.“ So könnten Arbeitsplätze entstehen oder gesichert werden, auch in Zeiten, in denen das Industrieland Saarland durch Stahl- und Automobilkrise mit schweren Herausforderungen zu kämpfen hat, sagte Demmer.