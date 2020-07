90. Geburtstag : Löschbezirk Ost gratuliert seinem ältesten Mitglied

Saarlouis Gratulation zum 90. Geburtstag – aber coronabedingt mit Abstand! Deshalb kam kürzlich der Saarlouiser Löschbezirks Ost auch nur mit einer kleinen Delegation, um seinem ältesten Mitglied, Peter Müller, in der Fraulauterner Jahnstraße zum runden Jubiläum mit einem Präsentkorb zu gratulieren.

Müller war 1958 in die Feuerwehr Fraulautern eingetreten, wo er auch lange Zeit das Amt des Schriftführers innehatte. Seit der Integration der Fraulauterner Wehr im Jahre 1973 gehört Peter Müller dem Löschbezirk Ost an. Wie Frank Lay betonte, ist Müller, der auch Präsident des Fraulauterner Karnevalsvereins Blau-Weiß war, trotz seines hohen Alters immer noch aktiv bei den Veranstaltungen „seiner“ Feuerwehr mit dabei. In der Saarlouiser Feuerwehr gebe es nur einen einzigen Kameraden, der älter sei, aber der lebe in Kassel, führte Lay weiter aus. Es handelt sich um Josef Klein vom Löschbezirk West. Er wurde im März 92 Jahre alt und wohnt in Espenau-Mönchehof bei Kassel.