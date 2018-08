später lesen Weltmeister Patrick Selzer ärgert weltweit am besten Teilen

Patrick Selzer aus Saarlouis ist Weltmeister im „Mensch ärgere dich nicht“. Am vergangenen Sonntag konnte er sich bei dem Turnier in Wiesloch gegen die gesamte Weltelite in dem bekannten Brettspiel durchsetzen. red