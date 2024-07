Roden Saarlouiser Feuerwehr hat keinen ruhigen Ferienstart

Saarlouis · Der Ferienstart im Saarland verlief für die Saarlouiser Feuerwehr alles andere als ruhig. Nach den Bränden in Roden und Fraulautern am 11. und 12. Juli (wir berichteten) folgten in dieser Woche weitere zahlreiche Einsätze für alle Löschbezirke der Saarlouiser Feuerwehr.

18.07.2024 , 14:50 Uhr

Ereignisreiche Woche für die Saarlouiser Feuerwehr: In der Rodener Gerberstraße mußten ein umgestürzter Baum und abgebrochene Äste von den Einsatzkräften des Löschbezirks Ost beseitigt werden. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal