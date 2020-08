Konzert in Saarlouis : Maria Mastrantonio & Friends auf der Vauban-Insel

Saarlouis Songs aus der Soul-, Rock- und Popmusik, von eingespielten Profi-Musikern gecovert: Konzert am 30. August in Saarlouis.

() Im Rahmen der 8. Saarlouiser Festungstage lädt das Kulturamt der Stadt am Sonntag, 30. August, zu einem Konzert mit Maria Mastrantonio und Gastmusikern auf die Vauban-Insel in Saarlouis ein.

An Marias Seite spielen der saarländische Pianist Manfred Schärf und Georg Jähne seit vielen Jahren. Bassist der Band ist der gebürtige Saarbrücker Stefan Engelmann, der nach seinem Studium am staatlichen Konservatorium Luxemburg in verschiedenen Musical-Produktionen wie „Hair“ oder der „Rocky Horror Show“ mitgewirkt hat.

Am Schlagzeug spielt Patrik Weber. Der ebenfalls gebürtige Saarbrücker hat am Musicians Institute of Technology in Kalifornien studiert und ist in zahlreichen nationalen Bands tätig. Im Merziger Zeltpalast war er bei Musicalproduktionen wie „Hairspray“, „Fame“, „Rocky Horror Show“ und „Das Geheimnis der Mona Lisa“ mit dabei.