Zur Geburtshilfe des Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis gehören insgesamt fünf Kreißsäle. Die kaufmännische Direktorin, Natalie Hirschauer, die leitende Hebamme Anne-Kathrin Jansen und der ärztliche Direktor, Dr. Stephan Kremers, stehen in einem der Säle, in dem werdende Mutter ihr Kind zur Welt bringen können.

Foto: Tina Leistenschneider