Protest gegen Erweiterung in Zweibrücken : Saarlouis will sich gegen Outlet-Erweiterung wehren

Saarlouis Gegen die Ausweitung des Zweibrücker Outletcenters: Der Stadtrat von Saarlouis hat beschlossen, sich einem Protest des Textil-Einzelhandels auf Bundesebene anzuschließen.

Das Outlet-Center Zweibrücken soll deutlich erweitert werden – und die Kreisstadt Saarlouis im westlichen Saarland will sich dagegen wehren. Und damit steht die etwa 50 Kilometer von Zweibrücken entfernte Stadt nicht allein. Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich dem Protest des Bundesverbands des Deutschen Textil-Einzelhandels gegen die geplante Erweiterung anzuschließen und OB Peter Demmer beauftragt, ein entsprechendes Schreiben zu unterzeichnen, das die IHK des Saarlandes aufgelegt hatte. In einer Resolution will die IHK die negativen Folgen für die saarländischen Innenstädte herausstellen.

Der Betreiber VIA Outlets Zweibrücken plant das Fashion-Outlet-Center Zweibrücken um 40 Prozent zu erweitern, also von rund 21 000 Quadratmetern Fläche auf rund 29 500 (wir berichteten). Dagegen gibt es in umliegenden Kommunen breiten Widerstand. Die Stadt Saarbrücken beabsichtigt ein Gegengutachten, das gravierende Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Stadt belegen soll; der Städte- und Gemeindetag soll eingebunden werden, ebenso der Eurodistrict Saar-Moselle. Auch Pirmasens prüft, wie Oberbürgermeister Zwick in der jüngsten Sitzung des Stadtrates sagte, rechtliche Schritte gegen die Erweiterung.