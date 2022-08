Bildung im Saarland : Raumnot an Saarlouiser Schulen: Auch die Grundschule Beaumarais bekommt einen Container

Wegen der Platznot stehen seit Oktober 2020 Container auf dem Schulhof der Grundschule Im Alten Kloster Fraulautern. Dafür fehlt aber Spielfläche für die Kinder. Foto: Nicole Bastong

Saarlouis Der Stadt Saarlouis mangelt es an ausreichend Platz für ihre Schülerinnen und Schüler. Nun soll auch an der Grundschule In den Bruchwiesen Beaumarais ein Container das akute Raumproblem lösen.