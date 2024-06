Oberbürgermeister und Stadtrat Unregelmäßigkeiten in Saarlouis aufgetaucht – Warum die Wahl-Auszählung wiederholt wurde (mit Fotos)

Der Super-Wahlsonntag ist erst wenige Tage her, da mussten die Wahlhelfer in Saarlouis gleich nochmal ran. Bei der Auszählung nach den Wahlen waren Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Deshalb hatte Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) angeordnet, dass am Mittwoch die Stimmzettel neu ausgezählt werden mussten.