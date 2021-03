Roden, Fraulautern, Steinrausch betroffen : Saarlouis warnt vor Wildschweinen

Saarlouis In den Stadtteilen Roden, Fraulautern, Steinrausch sind vermehrt Bachen mit Frischlingen gesichtet worden.

Das Amt für Recht und Ordnung hat ebenfalls festgestellt, dass in diesen Stadtteilen sowohl illegal Bioabfälle in den Grünflächen entsorgt werden, insbesondere aber auch gezielt Wildschweine gefüttert werden. Dies trägt dazu bei, die Tiere in die Nähe der Wohnbebauung zu locken und schafft so Gefahren für die umliegenden Anwohner. Es wird nochmals dringend dazu aufgerufen dies zu unterlassen. Sofern Verstöße beobachtet werden, können diese der Ortspolizeibehörde unter opb@saarlouis.de gemeldet werden.