Feierlicher Akt im Theater am Ring „Es war mir eine Ehre“ – Saarlouiser OB Demmer verabschiedet sich in Pension

Für Carsten Quirin geht ein Wunsch in Erfüllung – obwohl der Bürgermeister von Saarlouis an diesem Abend gar nicht im Mittelpunkt steht. „Ich darf nämlich das machen, wovon jeder träumt: Seinen eigenen Chef entlassen“, sagt Quirin und blickt, umgeben von heiterem Lachen, verschmitzt in die erste Reihe zum Protagonisten des Montagabends: Peter Demmer. Für ihn ist es nach fast sieben Jahren als Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis an der Zeit, seinem bisherigen Amt den Rücken zu kehren und in seinen wohlverdienten Ruhestand zu blicken. Aus Altersgründen war der SPD-Politiker nicht mehr bei der diesjährigen Kommunalwahl angetreten.