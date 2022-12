Saarlouis : Unfall-Drama auf B 51-Ortsumgehung – Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr

Unfall-Drama auf B 51-Ortsumgehung – Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr

Update Saarlouis Bei einem schweren Unfall auf der B 51 neu bei Saarlouis-Roden wurden vier Autoinsassen verletzt. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr. Die Strecke war bis in die Nacht gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend, 28. Dezember, auf der B51 neu bei Saarlouis -Roden ereignet. Nahe der Autobahnunterführung stießen zwei Autos zusammen. Dabei sollen nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden sein.

Saarlouis: Vollsperrung der B 51 bei Saarlouis-Roden

Gegen 19.20 Uhr soll eine junge Frau mit ihrem VW-Tiguan Richtung Dillingen unterwegs gewesen sein. Die 20-Jährige kam kurz nach der neuen Saar-Brücke am Autobahndreieck Saarlouis in einer Rechtskurve von der Spur und geriet auf die falsche Seite, berichtet ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen.