Umfrage in Saarlouis zur Wehrpflicht „Wertvolle Erfahrungen und Kompetenzen sammeln“

Aufgrund des Krieges in der Ukraine wird in Deutschland aktuell eine Debatte um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht geführt. Zu wenig Personal und Ausrüstung hat die Bundeswehr nach offizieller Angabe. Wir sind dem Thema in Saarlouis nachgegangen und haben einige Passanten zu ihrer Meinung befragt und uns erkundigt, ob sie eine Wiedereinführung befürworten würden. Wir sind auf unterschiedliche Meinungen gestoßen.