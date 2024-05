Großer Erfolg auf dem Kleinen Markt Über 1000 Menschen bei der Karlsberg-Braunacht in Saarlouis (mit Fotos)

Hinter der Theke wurde im Akkord gezapft, 7000 Biere zu 0,3 Litern wurden ausgegeben, danach wurde die Party in die Gastronomie verlagert. „Das ist das Konzept der Braunacht. Wir geben einen Startschuss und danach geht es in die Betriebe. Das ist so erfolgreich, dass wir es regelmäßig machen werden. Ideen für Bierspezialitäten gehen uns nicht aus“, sagte Karlsberg-Chef Christian Weber in Saarlouis. Dafür verantwortlich ist auch eine kleine Experimentierbrauerei, wo die Brauer von Karlsberg „ganz verrückte Dinge“ umsetzen dürften, wie Mihm erzählte. So sei auch vor Jahren ein rosafarbenes Bier entstanden. „Das hatte Hibiskus dabei, nicht nach dem Reinheitsgebot, aber ganz natürlich. Chemie hat im Bier nichts zu suchen“, sagte der Braumeister. Die Biere in diesem Jahr seien nach Reinheitsgebot gebraut und schon beim Auftakt auf dem Kleinen Markt kamen weit über 1000 Menschen.