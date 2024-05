Kleiner Markt in Saarlouis Über 1000 Menschen wählen bei der Karlsberg-Braunacht ihr Lieblings-Bier

Hinter der Theke wurde im Akkord gezapft, 7000 Biere zu 0,3 Litern wurden ausgegeben, danach wurde die Party in die Gastronomie verlagert. „Das ist das Konzept der Braunacht. Wir geben einen Startschuss und danach geht es in die Betriebe. Das ist so erfolgreich, dass wir es regelmäßig machen werden. Ideen für Bierspezialitäten gehen uns nicht aus“, sagte Karlsberg-Chef Christian Weber in Saarlouis.