Große Kundgebung auf dem Kleinen Markt „Rassismus ist das Gift der AfD“ – Tausende protestieren in Saarlouis gegen Rechtsextremismus

Saarlouis · Deutlich mehr Menschen als erwartet sind in Saarlouis am Samstag gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen. Unter den Teilnehmern befanden sich auch zahlreiche Kommunalpolitiker sowie Vertreter der Landesregierung. Saarlouis Landrat Lauer warnte am Rande der Kundgebung davor, was passieren würde, wenn die AfD an die Macht käme.

17.02.2024 , 19:58 Uhr

Mehr als 1000 Menschen demonstrieren in Saarlouis gegen AfD und Rechtsextremismus

Es ist eine der größten Protestwellen in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik: Hunderttausende treibt es nach Medienberichten über ein Treffen zwischen Rechtsextremen und Politikern von AfD und CDU seit Wochen auf die Straße. In Saarlouis versammelten sich am Samstag nach Polizeiangaben jetzt mehr als 1000 Menschen, um gegen Rechtsextremismus und die AfD zu protestieren – und damit nochmal deutlich mehr, als von den Organisatoren im Vorfeld gedacht, die ursprünglich mit 300 gerechnet, die Anmeldezahl später aber noch einmal auf 800 nach oben korrigiert hatten.