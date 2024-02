„Ein absoluter Gewinn für die Stadt“ Stadtgeschichte zum Anfassen – Neues Tastmodell von Saarlouis jetzt komplett

In St. Ingbert feierte er vor wenigen Jahren seine Saarland-Premiere – mittlerweile hat sich der aus Westfalen stammende Bildhauer Egbert Broerken in einer weiteren saarländischen Stadt verewigt. In Saarlouis wurde vor kurzem auf dem Roland-Henz-Platz ein neues Blinden-Stadtmodell des renommierten Künstlers enthüllt – und jetzt feierlich mit der Anbringung einer Stifterplakette vollendet.