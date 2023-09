Tag der offenen Tür Auf den Spuren der Ahnen im Kreisarchiv Saarlouis

Wandhohe Bücherregale und der Geruch von altem Papier. Nur ab und zu durchschneidet leises Tuscheln die völlige Stille. In dieser Atmosphäre konnten Besucherinnen und Besucher des Kreisarchivs Saarlouis am Sonntag den eigenen Ahnen auf die Spur gehen, etwas über die Geschichte ihrer Heimat erfahren und eine Ausstellung bewundern, die erstmals in Saarlouis präsentiert wurde. Nach einer langen Corona-Pause öffnete das Archiv nun endlich wieder seine Tore und lud zum Tag der offenen Tür ein.