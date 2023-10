Basketball Warum ein Zwilling derzeit mehr Glück hat

Sie sorgten schon für jede Menge Verwechslungen in den eigenen Reihen. Und immer häufiger für Unbehagen beim Gegner: Die Zwillinge Fred und Georg Illgen spielen ihre zweite volle Saison bei Basketball-Regionalligist Saarlouis Sunkings. „Ich bin manchmal ein wenig ruhiger als Georg“, sagt der 21-jährige Fred dazu, was die optisch nahezu identischen Brüder unterscheidet. „Fred ist der etwas Ruhigere von uns, aber nicht auf dem Feld, da geben wir beide Vollgas“, ergänzt Georg „Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich.“