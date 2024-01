Basketball Saarlouis Sunkings bleiben im neuen Jahr sieglos

Die vom Trainer geforderte Steigerung erbrachten die Basketballer der Saarlouis Sunkings. Das war beim Spitzenreiter der 1. Regionalliga aber nicht genug. Beim KIT SC Karlsruhe unterlagen sie am Samstag mit 71:89 (33:52) und gingen auch im dritten Spiel des Jahres als Verlierer vom Feld. „Wir haben uns besser präsentiert als in den vorherigen Spielen, haben gerade in der zweiten Hälfte endlich wieder als Team füreinander gekämpft und einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte Trainer Marc Hahnemann.