Saarlouis Sunkings Warum der Trainer nach dem Spiel stinksauer ist

„Ich bin stinksauer.“ Mit Marc Hahnemann, dem Trainer des Basketball-Regionalligisten Saarlouis Sunkings, war nach dem jüngsten Heimauftritt in der Saarlouiser Kreissporthalle nicht gut Kirschen essen. „Ich habe unsere DNA vermisst“, ärgerte er sich am Samstag über die 68:80 (37:37)-Niederlage gegen den Titelkandidaten TV Langen. „Langen war der erwartet schwere Gegner. Wenn wir aber so gespielt hätten wie vor der Weihnachtspause, müssen sie nicht zwangsläufig gewinnen“, haderte der Trainer der Sonnenkönige, die wie schon bei der vorherigen 60:80-Niederlage bei Lich Basketball nicht das abriefen, was sie können. Mit vier Siegen in Folge waren die Sunkings in die kurze Winterpause gegangen – doch seit dem Jahreswechsel zeigt die Formkurve steil nach unten.