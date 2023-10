Basketball-Regionalliga Wenn der Trainer in der Kabine tobt

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter: Wie schon im Gastspiel bei der TSG Söflingen zeigten die Regionalliga-Basketballer der Saarlouis Sunkings am Samstag bei den Baskets Limburg eine schwache erste Hälfte. „Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Wir haben nicht die Energie an den Tag gelegt, so wie wir uns das vorgenommen hatten“, sagte Trainer Marc Hahnemann.