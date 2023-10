Basketball-regionalliga Der Tag, an dem endlich die Belohnung kommt

In der Saarlouiser Stadtgartenhalle herrschte am Samstagabend beste Stimmung – und ein Hauch von Erlösung: Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen feierten die Regionalliga-Basketballer der Saarlouis Sunkings mit dem souveränen 83:64 (39:32) über die SG Mannheim ihren ersten Sieg. Neu-Trainer Marc Hahnemann hatte schon vor dem zweiten Heimauftritt der laufenden Runde ein gutes Gefühl: „Ich habe den Jungs vorher in der Kabine gesagt: Ich glaube, heute ist der Tag, an dem wir uns endlich belohnen“ – und gesagt, getan: Angepeitscht von rund 500 Zuschauern, die für eine prächtige Atmosphäre sorgten, entschieden die Sonnenkönige jedes Viertel für sich.