Basketball „Es war einfach nur geil“

Der Traum vom Titel lebt weiter: Trotz Personalsorgen entschieden die Regionalliga-Basketballer der Saarlouis Sunkings am Samstag ihr letztes Heimspiel für sich. Sie gewannen mit 81:70 (37:30) gegen den MTV Stuttgart – getragen von mehr als 500 Zuschauern, die in der Stadtgartenhalle für mächtig Rabatz und eine Saison-Rekordkulisse sorgten. „Ich hätte es mir nicht schöner malen können“, sagte Sunkings-Aufbauspieler Florian Kirsch nach dem letzten Heimauftritt als Spieler im Saarlouiser Dress. Der 30-Jährige übernimmt in der kommenden Saison den Posten des Sportdirektors. Er zieht sich vom aktiven Basketball zurück – und wird sein letztes Heimspiel noch lange in Erinnerung behalten. „Die Halle komplett voll – sogar die größte Kulisse, vor der ich hier bisher gespielt habe. Dazu der Sieg, zu dem ich selbst ein bisschen was beitragen konnte – es war einfach nur geil“, sagte Kirsch, der sich mit je zehn Punkten und Vorlagen sogar mit einem „Double-Double“ verabschiedete. Dazu kamen drei Balleroberungen.