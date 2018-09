Virtuose Gitarrenmusik mit südamerikanischem Flair

Villamil ist eine bekannte Größe in der internationalen Gitarrenszene. Am Samstag, 29. September, 20 Uhr, lädt der weltweit gefragte Konzertgitarrist zu einer Klangreise nach Südamerika ins Studio des Theater am Ring in Saarlouis. Auf unnachahmliche Weise wird er seine eigenen Kompositionen mit Rhythmen und Melodien aus seinem Mutterland Kolumbien und dessen Nachbarländer präsentieren. Gefühlvolle Interpretationen und einzigartiges Rhythmusgefühl prägen sein Spiel. Der vielfache Preisträger auf nationaler und internationaler Ebene hat eine Professur für Gitarre an der Universität in Bogota und bereist Südamerika, Europa, Asien und Afrika auf seinen Konzerttourneen.

Eintritt: Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro. Reservierungen per E-Mail an kultur@sbs-ev.de und hideo@satoguitar.com, Telefon (0 68 31) 12 58 45.