Spannende Erfahrung für junge Leute : Wer möchte Saarlouis ein Jahr in Saint-Nazaire vertreten?

Das aktuelle Team Gentjan Krasniqi (junger Botschafter in Saint-Nazaire) und Marie Audéoud (junge Botschafterin in Saarlouis) Foto: Sascha Schmidt/Stadt Saarlouis

Saarlouis Zum dritten Mal bieten Saarlouis und Saint-Nazaire jungen Leuten an, die Heimatstadt als Botschafterin oder Botschafter in der Partnerstadt zu repräsentieren. Ein Jahr lang können sie Projekte realisieren.

Die Stadt Saarlouis bietet ab 1. September für junge Leute im Alter von 18 bis 25 Jahren wieder eine Botschafter/innen-Stelle in der Partnerstadt Saint-Nazaire an. „Ein absolutes Erfolgsprojekt“, sagt Christiane Bähr, Leiterin der Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Internationale Kooperation im Rathaus. „Unsere ersten beiden Botschafter in Saint-Nazaire, Julian Heidt und Gentjan Krasniqi, waren begeistert von den Erfahrungen, die sie während ihres Freiwilligendienstes in Saint-Nazaire machen konnten“.